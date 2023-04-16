SON DAKİKA | 'Bu depremde rahmet var' sözleri gündem yaratmıştı! Meral Akşener'den çok sert tepki: "Hatay'da daha da ileri gittiler..."

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçim beyannamesi ve milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu. 14 Mayıs'ta tarih yazacaklarını belirten Akşener, yaklaşık 45 dakika süren konuşması boyunca iktidar vurgusu yaptı. Tüm zorluklara rağmen yollarından dönmediklerinin altını çizen Akşener, hükümete yüklendi. Akşener; AK Parti'nin Hatay milletvekili adaylarının tanıtım töreninde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler için emekli bir din öğretmeninin sarf ettiği "Felaket değil, rahmet" sözlerine sert tepki gösterdi.

Akşener'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"14 Mayıs'ta tarih yazacaklara selam olsun. Her daim iyilerden yana olanlara selam olsun.

Yıkık bir ülkeyi uçurumun kenarından çekip çıkaranlara selam olsun. Bir çift mavi gözün peşinden istiklale koşanlara selam olsun. Tüm zorluklara, imkansızlıklara, acılara rağmen bu cennet vatanda bu güneşin altında bizleri bir araya getiren o büyük destana, o şanlı cumhuriyete şükürler olsun.

Ne yazık ki bugün Türkiye'de bize geçmişimizi unutturmak isteyenler var. Bizi 20 yıllık bir kısır döngünün içine sıkıştırmak isteyenler var. Tarihimizi küçümseyerek kendini büyütmek isteyenler var. Cumhuriyet değerlerimizi yok sayanlar var. Ne yazık ki bugün Türkiye'de tarihin yüz karası, vicdanı kin karası, ahlakı da günah karası olan ciddiyetsiz, beceriksiz ve yüzsüz bir iktidar var.

"KURŞUNLARA RAĞMEN BİZ HALA BURADAYIZ"

Derdine derman bulmaya çalışan aziz milletim sakın endişelenme, bak iyiler var. Hayatı hiçe, varlığı yok sayılan, kendine biçilen ömrü yaşamaya zorlanan kız kardeşlerim sakın umudunu kaybetme, bak burada iyiler var.

Çevrilen onca dümene, barikatlara hatta kurşunlara rağmen biz hala buradayız.

"BU BECERİKSİZ İKTİDAR YÜZÜNDEN..."

Bu beceriksiz iktidar yüzünden milletimiz sadece yaşıyormuş gibi gün geçiriyor, her gün can çekişiyor. İçini boğan dertlerden nefes bile alamıyor.

"'BU DEPREMDE RAHMET VAR' DEDİLER. BUNU DİYECEK KADAR ÖLÇÜYÜ KAÇIRDILAR"

Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Osmaniye'de, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Malatya'da insanlarımızı yaşatamadılar. Mesela Recep Bey çıktı, 'Kader planı' dedi. 'Ölüm bu işin fıtratında var' dedi. Hatta daha dün Hatay'da daha da ileri gittiler 'Bu depremde rahmet var' dediler. Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar. Sonuç ne oldu? Ne sellerde, ne depremlerde ne maden facialarında insanlarımızı yaşatamadılar.

Mesela 'Ya davulcuya ya zurnacıya' dediler, 'Kadın evinin süsüdür' dediler, 'O saatte orada ne işi varmış' dediler, 'Kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin' dediler. Hem de bunu hakimler dedi, hakimler! Sonuç ne oldu? Ceren'leri, Özgecan'ı, Emine'yi, Dilara'yı, Raziye'yi ve daha nice kadını yaşatamadılar. Sinan Ateş'i de yaşatamadılar.

Omuz omuza ayaktayız. Milletimizin içine düşürüldüğü bu çaresizliği reddediyoruz. Türkiye'de yaşamanın bu kadar zor olmasını reddediyoruz ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü bu eğri düzene dur demek için insanlarımızı yaşatamayan bu umursamazlığa son vermek için, huzur, mutluluk için bugün burada hep beraber çok önemli bir adım atıyoruz. Önce millet, memleket diyerek her inançtan, fikirden, hayat tarzından insanlarımıza hak ettikleri hürmeti göstererek yeni bir toplumsal sözleşmesi vadediyoruz.

"ADALETİN BİR GÜN EN ÇOK KENDİLERİNE LAZIM OLACAĞINI UNUTUYORLAR"

Toplumsal sözleşmemizin ilk unsuru adalet. Adalet, millete hak ettiği yaşam standartlarını sunma erdemidir. Demokratik bir hukuk devletinde adalet anlayışı, insanlara sadece yasalar önünde eşitlik sunmaz, toplumsal gelişimin de önünü açar. Bugün AK Parti eliyle ülkemizdeki adalet anlayışı, iktidar mensuplarının faydalandığı evrensellikten uzak bir kavrama dönüştü. Adalet, kendinden olanları kayırmak demek. Milletin cebinden alıp kendi cebine koymak demek. 5 10 15 maaş almak demek. Onlara göre adalet çocukları lüks arabalarda pudralı turlar atarken, diğerlerinin aç uyuması demek. Adaletin bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar ama biz İYİ Parti olarak buradan söz veriyoruz. Recep Bey ve arkadaşlarına karşı adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi, onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

