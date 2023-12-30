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  4. SON DAKİKA | Kandilli duyurdu! Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | Kandilli duyurdu! Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

30.12.2023 23:53 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Az önce Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem yerin 13.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem bazı çevre illerden de hissedildi.

SON DAKİKA | Kandilli duyurdu! Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem yerin 13.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD’ın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Bursa’nın Gürsu ilçesinde 23.43'te deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada yerin 9.7 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünün ise 3.4 olduğu ifade edildi.


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deprem Bursa
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