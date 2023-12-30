SON DAKİKA | Kandilli duyurdu! Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem yerin 13.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD’ın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Bursa’nın Gürsu ilçesinde 23.43'te deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada yerin 9.7 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünün ise 3.4 olduğu ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 30, 2023
GURSU (BURSA) https://t.co/ktPm2zBHBY
30.12.2023, 23:43:24 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 13.1 km#Kandilli