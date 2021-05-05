Son Dakika: Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD verilerine göre, Çanakkale Biga'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 09:42'de meydana gelen depremin derinliğinin 6.95 km olduğunu duyurdu.
Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Erdek Korfezi, 0.90 km. Biga (Çanakkale)
Tarih-Saat : 05.05.2021, 09:42:11 TSİ
Enlem : 40.3488 N
Boylam : 27.3953 E
Derinlik : 6.95 km
Detay : https://t.co/JuKyo5jUbo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi