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  4. Son Dakika: Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika: Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

05.05.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre saat 09.42 sıralarında merkez üssü Çanakkale Biga olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Son Dakika: Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD verilerine göre, Çanakkale Biga'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 09:42'de meydana gelen depremin derinliğinin 6.95 km olduğunu duyurdu.

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale İstanbul

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