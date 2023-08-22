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  4. Son dakika | Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla büyüdü, Kayadere köyü tahliye ediliyor

Son dakika | Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla büyüdü, Kayadere köyü tahliye ediliyor

22.08.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika orman yangını haberi: Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, köydeki vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor.

Son dakika | Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla büyüdü, Kayadere köyü tahliye ediliyor

Son dakika: Çanakkale'de öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın korku ve panik yarattı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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KÖYLÜLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.

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Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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(AA-DHA)

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