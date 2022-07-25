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  4. Son dakika: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan'dan flaş açıklamalar! 'Tavrımda değişiklik olmayacak'

Son dakika: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan'dan flaş açıklamalar! 'Tavrımda değişiklik olmayacak'

25.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Sözlü savunmasını yaptığını bildiren Özcan, hakkında olumlu karar çıkması yönündeki beklentisini ifade ederken, verilecek kararın "Ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim" sözleriyle dile getirdiği tavrında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Son dakika: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan'dan flaş açıklamalar! 'Tavrımda değişiklik olmayacak'

Son dakika haberi: Sıradışı açıklamaları ve tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmişti. YDK'de yazılı savunmasının ardından sözlü savunmasını da yapan Tanju Özcan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU KARAR ÇIKMASINI BEKLİYORUM"

İşte Özcan'ın açıklamalarından satır başları:

  • YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'Gel, seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim.

  • Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak.

  • Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum.

"BAĞIMSIZ OLARAK YOLUMA DEVAM EDERİM"

Tanju Özcan, ihraç talebi sonrası yaptığı açıklamada CHP'nin "öz evladı" olduğunu belirterek, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim." demişti.

(DHA-AA)

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CHP
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