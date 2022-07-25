Son dakika: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan'dan flaş açıklamalar! 'Tavrımda değişiklik olmayacak'

YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'Gel, seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim.