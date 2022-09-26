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Son dakika: CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Oy birliği ile kabul edildi

26.09.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Açıklamalarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Tanju Özcan'a 1 yıl CHP üyeliğinden çıkarılma cezası verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Oy birliği ile kabul edildi

Son dakika haberine göre, CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP yönetimi Özcan hakkında, "parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçe göstererek disiplin süreci başlatmıştı.

FEW

Tanju Özcan, Meclis toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog Bolu Belediye Başkanı CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edilmişti. Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş ancak olumlu yanıt verilmemişti. Son disiplin kurulu toplantısında Tanju Özcan için karar çıkmamıştı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki toplantıda sözlü savunma yapmıştı. Özcan partiden ihraç edilmeyi beklemediğini söylemişti. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.

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Tanju Özcan CHP

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