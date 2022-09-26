Son dakika: CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Oy birliği ile kabul edildi

Son dakika haberine göre, CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.
CHP yönetimi Özcan hakkında, "parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçe göstererek disiplin süreci başlatmıştı.
Tanju Özcan, Meclis toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog Bolu Belediye Başkanı CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edilmişti. Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş ancak olumlu yanıt verilmemişti. Son disiplin kurulu toplantısında Tanju Özcan için karar çıkmamıştı.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki toplantıda sözlü savunma yapmıştı. Özcan partiden ihraç edilmeyi beklemediğini söylemişti. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.