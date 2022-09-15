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Meral Akşener ile Tanju Özcan arasında dikkat çeken 'cumhurbaşkanı adayı' diyaloğu! "6'lı masada benim adımı..."

15.09.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri adım adım yaklaşırken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve 6’lı masadan nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili tartışmalar siyaset gündeminde geniş yer bulmaya devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki bir diyalog dikkat çekti. Akşener, 6’lı masada aday olarak ismini unutmamasını isteyen Özcan’a “Şimdi herkesi komaya sokayım. Unutmayacağım” şeklinde yanıt verdi.

Meral Akşener ile Tanju Özcan arasında dikkat çeken 'cumhurbaşkanı adayı' diyaloğu! "6'lı masada benim adımı..."

2023 seçimlerine doğru siyaset gündeminin en çok tartışılan konularından bir tanesi cumhurbaşkanı adaylığı. Siyasilerden adaylığa ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. İşte detaylar...

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Bolu’da, belediye tarafından Paşaköy Mahallesi’nde yapılan yeni binasına taşınan İtfaiye Müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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"BOLU'DA BİR KARDEŞİNİZ VAR"

Açılış töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bu arada 6’lı masada isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Toplum olarak biz bekliyoruz. Bolu’da bir kardeşiniz var. Diploması var. 8 yıllık devlet deneyimi var. Girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış. Başarı öyküsü de var. Aklınızın bir kenarında bulunuversin” dedi.

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"MERAL ABLA BENİM ADIMI 6'LI MASADA UNUTMA"

Özcan’ın ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bolulular için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. İki şey talep etti. ’Meral abla benim adımı 6’lı masada unutma.’ Şimdi herkesi komaya sokayım. Unutmayacağım. Tanju başkan. Bunlar alındı konuldu. Sorunumuz yok” diye konuştu. (İHA)

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