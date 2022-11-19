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  4. SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

19.11.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu 68 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan Celal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'deki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim’de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.

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EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu’nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim’de Kocaeli’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. (İHA)

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