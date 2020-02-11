Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
İdlib’de şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar bizim onurumuz, onlar bizim gururumuz. Onlar bu güzel vatanda hepimiz rahat yaşayalım diye canlarını feda ettiler. Geçen hafta Suriye için açıkladığımız 5 maddelik yol haritasını uyunuz, hiçbir komşumuzla kavga etmek istemiyoruz.
Hatay'da kendisini yaktı. Yakmadan önce 'Çocuklarım aç, iş istiyorum. Anlıyor musunuz diyor. Bütün işsizlere ve ailelere sesleniyorum. Bir baba kendi çocuğuna yiyecek bir şey götüremezse ve tek çare olarak kendini yakıyorsa hepimizin bir vicdan muhasebesi yapmamız lazım. Bu acı olayı dahi istismar eden bir kişinin bu olayı istismar ediyor olması. AK Parti Ağrı Belediye Meclis Üyesi " Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" diyor. Bari ahlaksızlık yapma ya.
Geçen hafta demiştim. "FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" diye. Bilal'e anlatır gibi tarihsel süreç anlatacağım; kim bu siyasi ayak? Bütün vatandaşlar dikkatle lütfen dinlesin. 20 soru 20 cevap.
1. Soru: Bir terör örgütü devletin bütün kılcal damarlarına nasıl sızar? FETÖ üyelerini kim nasıl yerleştirdi?
Buraya terör örgütünün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz.
Soru 2; bunu neden söylüyorum?
Bu atama yetkisini ancak belirli yetkili kişiler kullanabilir. O nedenle söylüyorum. Aksine hiçbir Allah'ın kulu tek cümle kullanamaz. Bir çiftçi, bir esnaf devlete FETÖ'den birini tayin edebilir mi? Hayır. Yetkisi yoktur.
Soru 3; Bu yetkileri parlamentoda olan muhalif partiler yerleştirebilir mi?
Hayır yapamaz. Yapmayın diyoruz. Çıkıyorsunuz güzellemeler diziyorsunuz Meclis'te.
Soru 4; Tek yetkili iktidar partisi terör örgütü mensuplarını devletin bütün kılcal damarlarına yerleştirirken 'Ben bunların devlete ihanet edeceğini düşünmüyordum' diyebilir mi?
Sağlıklı işleyen bir devlette, terör örgütünü isitihbarat izler. Devleti yönetenler de 'Benim haberim yoktur' diyemez.
Soru 5; FETÖ'nün faaliyelteri devlet tarafından izleniyor muydu?
Evet, izleniyordu. En son benim bildiğim 3 Nisan 1991 tarihli MİT raporu... FETÖ'nün CIA ile bağlantısını saptamışlar ve devlet yetkililerine sunmuşlar.
Soru 6; Sade 1991'de mi izlenmiştir?
Hayır. Daha önce de istihbarat toplanmıştır.
Soru 7; İstihbaratı sadece MİT mi topluyordu?
Emniyet de Jandarma da FETÖ istihbaratını düzenli topluyordu.
Soru 8; MGK, FETÖ ile mücadelede önemli kararlar alınmalı diye bir karar aldı mı? FETÖ bir terör örgütüdür diye bir tespit yapıldı mı?
Evet yapıldı. MGK'da 25 Ağustos 2004 tarihinde bir karar alındı. Başbakan da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türküye Cumhuriyet'in geleceğini koruyan MGK karar alıyor; Gülen hareketi tehlikelidir. Hemen önlem alın. Bunu da hükümete bildiriyor.
Soru 9; MGK kararına karşı dönemin hükümeti ne yaptı?
Kendisi de orada. İmza da atmış her türlü önlemi alacağız diye. O dönemin Başbakanlık Müsteşarı kitabında şöyle diyor;
1-Gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik.
2-Bakanlar kurulunda imzaya açılmadı ve işlem yapılmadı.
3-Konudan toplantıya katılan Bakanlar ışında kimsenin haberi olmadı.
4-Toğlumsal riski hükümet adına Başbakan üstlendi.
Vicdani olan herkese söylüyorum. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olanlar adına, memleketi sevenler adına soruyorum; FETÖ'nün siyasi ayağı kim?
Nasıl bağıracağını biliyorum. Çok bağırınca geri adım atacağımı sanıyor. İstediğin kadar bağır, İstersen borazan da al.
3 Ağusto 2016 'da Erdoğan diyor; "Sinsi planları olduğunu göremedik." Yalan söylüyor. 2004'teki MGK kararını yok sayıyor.
Soru 10; MGK'nın kararına rağmen FETÖ sızmaya başladı mı, ya da devam etti mi?
Evet, ihanete devam ettiler. Bir bir yerleştirdiler. Orduya, Bakanlıklara, Emniyet'e YÖK'e, Sayıştay'a... Aşama aşama yaptılar.
Soru 11, FETÖ'nün yürütme organını aşan talepleri nasıl yerine getirildi?
O zaman yasa çıkararak yetki almam lazım dediler. Parlamentoyu araç olarak kullandılar. 6110 sayılı kanun da Danıştay'a ve Yargıtay'a FETÖ'cüler tayin edildi. Onların çoğu hapiste şimdi, bir kısmı da kaçak.
Bazen daha geniş yetki alıyorlar. FETÖ'nün talepleri yapılıyor.
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