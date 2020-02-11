Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

İdlib’de şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar bizim onurumuz, onlar bizim gururumuz. Onlar bu güzel vatanda hepimiz rahat yaşayalım diye canlarını feda ettiler. Geçen hafta Suriye için açıkladığımız 5 maddelik yol haritasını uyunuz, hiçbir komşumuzla kavga etmek istemiyoruz.

Hatay'da kendisini yaktı. Yakmadan önce 'Çocuklarım aç, iş istiyorum. Anlıyor musunuz diyor. Bütün işsizlere ve ailelere sesleniyorum. Bir baba kendi çocuğuna yiyecek bir şey götüremezse ve tek çare olarak kendini yakıyorsa hepimizin bir vicdan muhasebesi yapmamız lazım. Bu acı olayı dahi istismar eden bir kişinin bu olayı istismar ediyor olması. AK Parti Ağrı Belediye Meclis Üyesi " Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" diyor. Bari ahlaksızlık yapma ya.

Geçen hafta demiştim. "FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" diye. Bilal'e anlatır gibi tarihsel süreç anlatacağım; kim bu siyasi ayak? Bütün vatandaşlar dikkatle lütfen dinlesin. 20 soru 20 cevap.