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  4. Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'YSK'da olmayan bilgiler elimizde' demişti! İçişleri Bakanlığı'ndan 'suç duyurusu' açıklaması...

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'YSK'da olmayan bilgiler elimizde' demişti! İçişleri Bakanlığı'ndan 'suç duyurusu' açıklaması...

10.08.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok" açıklamasını yapmıştı. İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin ardından paylaşımda bulundu. Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun bu bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiğini belirtti.

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'YSK'da olmayan bilgiler elimizde' demişti! İçişleri Bakanlığı'ndan 'suç duyurusu' açıklaması...

İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan bilgiler bizde var" sözleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun bu bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiğini belirtirken, aksi takdirde suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun;

YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir.

Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır"

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok" açıklamasına tepki göstermişti. Çelik, "YSK'nın elinde olmayan bilgiler var diyor. Bu son derece riskli ve tehlikeli bir söylem. Kılıçdaroğlu nasıl erişmiş, hangi yolla elde etmiş ve bu bilgilerinin korunması nasıl gerçekleşiyor." ifadelerini kullanmıştı.


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YSK İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu

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