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  4. SON DAKİKA | Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemeden Mehmet Aydın kararı

SON DAKİKA | Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemeden Mehmet Aydın kararı

11.05.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çiftlik Bank ana davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme son yapılan duruşmada Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar veridi. Duruşma 2 Eylül’e ertelendi.

SON DAKİKA | Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemeden Mehmet Aydın kararı

Son dakika: Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

URUGUAY'DA YAKALANMIŞTI

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilmiş, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 3 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tuğba Özerk cephesinden Tosuncuk yanıtı! &quot;Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin...&quot;Tuğba Özerk cephesinden Tosuncuk yanıtı! "Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin..."

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep ediliyor.

(DHA)


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