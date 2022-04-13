HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Çin, neden karantinada? Dünya normalleşirken, Şanghay'dan gelen haberler korkuttu... Sakladıkları şey...

Son dakika: Çin, neden karantinada? Dünya normalleşirken, Şanghay'dan gelen haberler korkuttu... Sakladıkları şey...

13.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Koronavirüs pandemisi tüm dünyada neredeyse bitmişken, Çin'de son 1 ayda yaşananlar adeta tüyler ürpertiyor. 25 milyonluk Şanghay'da günlerdir devam eden sıkı karantina uygulaması akıllara birçok soru işaretini getirirken, kentte ne yaşandığı ise tam bir bilmece. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ürküten anlar yer alırken, "Çin, ne saklıyor?" sorusu tüm dünyanın aklını kurcalıyor.

Çin'den gelen son dakika haberleri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tüm dünya koronavirüs salgınında normalleşmeye giderken, Çin'de son 1 ayda uygulanan sıkı karantina akıllara birçok soru getiriyor. Bu süreçte ağır vaka sayısının 1, can kaybının ise sıfır olduğu kentte uygulanan sıkı karantinanın nedeni bilinmezken koronavirüs vakalarının büyük bir kısmı ise belirti dahi göstermiyor.

ÇİN'DE NELER OLUYOR?

Buna rağmen Çin hükümetinin çok sıkı karantina uygulaması akıllara birçok soruyu getiriyor.

Özellikle sosyal medyada yer alan görüntülerde, karantinada evlerinde olan insanların camlara çıkarak çığlık attığı yer alıyor. 25 milyon insanın yaşadığı Şanghay'da sıkı karantina uygulamasına ilişkin net bir açıklama yapılmazken, "Yeni bir virüs mü var?" sorusu akla ilk gelen şey oldu.

Öte yandan iddialara göre kentte zaman zaman intihar vakaları da yaşanıyor.

E5U

KENTTE ANONSLAR YÜKSELİYOR

Bir diğer iddiaya göre ise Kovid karantinasında olan kette zaman zaman anonslar yükseliyor ve uyarı yapılıyor. Camlara çıkarak şarkı söyleyen veya çığlık atan insanlara yönelik yapıldığı belirtilen anonslarda, "Sevgili kent sakinlerimiz; Lütfen yerel hükümetin salgın önleme kurallarına harfiyen uyunuz. Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol altına alınız ve şarkı söylemek için camlara çıkmaktan kaçınınız. Bu davranış bulaş riski taşımaktadır" denildi.

RTKUL

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve iddialara göre çok sıkı karantina uygulanan kentte yaşananlara ilişkin net bir bilgi olmazken, bir yandan da açlıkla mücadele edildiği öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkeyi karıştıran haber! Ordu, 35 bin doz Viagra satın aldıÜlkeyi karıştıran haber! Ordu, 35 bin doz Viagra satın aldı
İbn-i Sina reçetesi: Performansı artırır, enerjiyi tavan yaparİbn-i Sina reçetesi: Performansı artırır, enerjiyi tavan yapar
Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi! Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 33 yorum
Normalleşme için biraz erken davranıldı, adam AVM’de maske takmıyor, kimse de umursamıyor. Son bir pik daha yapmadan gitmez. BA2 varyantı çok bulaşıcı ve aşılar korumuyor.
Avm zaten kendi diyor bizim havalandirmalarimiz sorunsuz maske sorunluluğu yok diye
sen ömür boyu maskeyle gez ozaman bu virüsler hiç bitmicek sadece kılık değiştirip ek nezaman ögreniceksiniz bunu tutturmusunuz bı maske madem seni koruyo o maske hiç çıkartma ozaman
Çin de yaşayan Türkler bunların yalan olduğunu söylüyor
Millet zombileşiyor galiba
Bizi örnek aslınlar yaa... Salsınlar herşeyi...

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Öfkeli yunus balığı yürekleri ağza getirdi! Eğitmenine saldırdı

Öfkeli yunus balığı yürekleri ağza getirdi! Eğitmenine saldırdı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.