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  4. Son dakika: Cinsel saldırıyı gizlemek için boğazını kesip kemiklerini kırdı! Fitness eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Son dakika: Cinsel saldırıyı gizlemek için boğazını kesip kemiklerini kırdı! Fitness eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet istemi

15.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Beşiktaş'taki bir apartmanda görevli olarak çalışan Nefise Dolapcı'ya cinsel saldırıda bulunarak yaptıklarını gizlemek için canice öldüren Fitness eğitmeni İbrahim Yener'in 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Sanık, cinsel saldırı sonrası boğazı kesilen ve vücudunda çok sayıda kırık ve kesi bulunduğu tespit edilen Dolapcı'nın başına gelenlerin kaza olduğunu savundu.

Son dakika: Cinsel saldırıyı gizlemek için boğazını kesip kemiklerini kırdı! Fitness eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul'daki bir apartmanda, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapcı’ya cinsel saldırıda bulunduğu ve boğazını keserek öldürdüğü iddiası ile mahkemeye çıkan Fitness eğitmeni İbrahim Yener'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler Murat Dolapcı ve Nihal Dolapcı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık İbrahim Yener ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. 2018 yılında 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı canice öldürdüğü iddia edilen 33 yaşındaki fitness eğitmeni Yener, kendisini “Sizler hepiniz insan sarrafısınızdır, bir bakışla kimin ne yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz. Olayın kaza olduğu aşikardır” sözleriyle kendini savundu.

EŞİ VE KIZI MAKTULÜN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİ

Duruşmada beyanda bulunan maktul Nefise Dolapcı’nın müşteki eşi Murat Dolapcı, “Kasten çağırarak, kafasına şişe vurarak içeri çekip öldürdü eşimi. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Maktulün kızı olan müşteki Nihal Dolapcı ise “İşlediği suçlar birden fazladır, canice işlenmiştir. En ağır cezayı almasını talep ediyorum” diye konuştu.

Müştekilerin avukatları beyanlarında, sanığın işlediği suçların Adli Tıp Kurumu raporuyla kanıtlandığını belirterek, tutuklu sanık İbrahim Yener’in herhangi bir indirim uygulanmaksızın en ağır cezayı almasını talep etti.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNU GİZLEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ"

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay anında üzerindeki elbiseleri yırtılan Nefise Dolapcı’nın sanığa direnç gösterdiği, vücudunda birden çok kırık ve kesi olacak şekilde darp edilip öldürüldüğü, kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine rıza göstermediği ve bu sırada sanık tarafından alıkonulduğu aktarıldı. Dosya kapsamındaki delillerin anlatıldığı mütalaada, sanığın maktulü özgürlüğünden alıkoymak suretiyle işlediği cinsel saldırı suçunu gizlemek için öldürdüğü kaydedildi. Mütalaada, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"BU YÜZ KIZARTICI SUÇU İŞLEMEDİM"

Tutuklu sanık İbrahim Yener, mütalaaya karşı savunmasında, “Bu yüz kızartıcı suçu işlemedim. Olayın kaza olduğu aşikardır. Bana diyorlar ki ‘kaçma suretiyle’, ben zaten kaçmadım, kendim teslim oldum. Sizler hepiniz insan sarrafısınızdır, bir bakışla kimin ne yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz. Ben bir şey demiyorum, adaletinize sığınıyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise yazılı bir savunma hazırlayabilmeleri için mahkemeden süre talep ettiler.

Mahkeme, tutuklu sanığın avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine ve sanık İbrahim Yener’in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

'CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Yener’in yaşadığı binada apartman görevlisi olarak çalışan Nefise Dolapcı’yı kafasına vurup, boğazını kesmek suretiyle öldürdüğü gerekçesiyle ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadına şiddet
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