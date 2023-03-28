Son dakika | Cumhur İttifakı'nda kritik zirve! Erdoğan-Erbakan görüşmesinde tarihi detay: Yıllar sonra bir ilk... İlk kareler geldi

Son dakika haberi: Cumhur İttifakı'nda kritik zirve başladı. YRP geçtiğimiz günlerde son anda Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştı. Erdoğan, YRP lideri Erbakan'ı YRP Genel Merkezi'nde ziyaret ediyor. Erdoğan'ın bu ziyaretiyle tarihi detaylar akıllara geldi.

Erdoğan ile Erbakan'ın görüşmesi öncesi iki liderler kamera karşısında tokalaşarak poz verdi.

O BİNAYLA İLGİLİ TARİHİ DETAY! "ERDOĞAN ÇOK GİRİP ÇIKIYORDU"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova Erbakan-Erdoğan görüşmesine ilişkin şu detayları aktardı:

"Bu görüşmeyle ilgili bir anekdot söylemek istiyorum. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girdiği o bina çok tarihi bir bina, Refah Partisi’nin binasıydı orası. Yıllarca Necmettin Erbakan’ın Genel Başkanlığı’nı yaptığı Refah Partisi’nin binasıydı orası. Erdoğan da o yıllarda İstanbul İl Başkanı, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Refah Partisi’nden o binaya çok girip çıkıyordu.



Necmettin Erbakan, yıllar önce bugünkü görüşmenin gerçekleştiği binanın önünde.

"ERDOĞAN BİR DAHA ORAYA GİTMEDİ"

Refah Partisi’ndeki o yenilikçiler hareketi başladıktan sonra Erdoğan yolunu ayırıp AK Parti’ye geçip Genel Başkanlığı’nı yürüttükten sonra bir daha oraya gitmedi diye hatırlıyorum. Dolayısıyla yıllar yılar sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın da o tarihi eski Refah Partisi’nin binasına bu kez Yeniden Refah Partisi logosunun altında ve bu kez Necmettin Erbakan yerine oğlu Fatih Erbakan ile el sıkışarak girmesi bence dikkat çekici, önemli bir detaydı diye eklemek istiyorum."



1980'li yıllardan beri hizmet veren binayı Saadet Partisi boşalttıktan sonra Yeniden Refah Partisi devralarak 2019'da tabelasını asmıştı.



