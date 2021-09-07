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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Olumlu gelişmeler yok

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Olumlu gelişmeler yok

07.09.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Taliban'ın geçici hükümeti açıklamasıyla ilgili, "Geçici bir kabine açıklandı. Bu geçici kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan halkına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabil Havalimanı konusunda da, "Geldiğimiz noktada olumlu gelişmeler henüz yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruduk koruyoruz." dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Olumlu gelişmeler yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İlişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduk. İş birliğini geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik. Az önce imzalanan anlaşmalar bu hedefe ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Kongo ile güvenlik ve terörle mücadele konularında iş birliğimize devam etmek istiyoruz.

FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyoruz. FETÖ'nün Kinşasa'daki okulu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfına devretmiştir. Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Başbakanlığım ve Cumurbaşkanlığım döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim.

Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Tshisekedi ile hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin bu tarihi ziyaretinin ülkelerimizin hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

KABİL HAVALİMANI KONUSU

Biz şu an itibarıyla Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada olumlu gelişmeler henüz yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruduk koruyoruz. Bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam edecek olursa tabii ki biz de buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız.

TALİBAN'IN GEÇİCİ HÜKÜMETİ AÇIKLANMASI

Geçici bir kabine açıklandı. Bu geçici kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan halkına hayırlı olsun."

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin açıklaması ise şu şekilde:

"İlk kez Kongo Demokratik Cumhuriyeti bir devlet başkanı seviyesinde resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bu aslında dolayısıyla bizlerin iş birliğine her alanda ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. Bu sadece daha da güçlenerek ivme kazanarak devam edecektir. Bizler görüşmelerimiz vesilesiyle Gine'deki darbeyi kınadık."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bize ne kabil havalimanı korumasında.. koruması babaları ABD yapsın ...!!!
Talha ban havaalanı işini Katar a verecek.
balıkkesir havaalanı satışa çıktı zarar ediyormuş bu kabille ne işimiz var sabah akşam kabil havaalanı millet aç aç

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