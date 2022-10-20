Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan’ın Zengilan şehrine geldi. İki lider Azerbaycan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışına katıldı. Liderler Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldıktan sonra Cebrayıl’a giderek, burada Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı. Daha sonra resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev kameraların karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanını açtık.

Ermenistan'ın Karabağ'ı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım. İşgalden tahrip edilen bölgeler Azerbaycan tarafından yeniden ihya ediliyor. Yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Duyarak değil, görerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Başta Aliyev olmak üzere tüm kadrosuyla yaptıkları çalışmalar, bu kadar kısa zamanda Azerbaycan adeta küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkıyor.

Azerbaycan vatandaşlarının öz vatanlarına olan hasreti sona ermiştir.

Çok kısa zamanda tarımda da bu bölgede ciddi neticeler alınacaktır.

Karabağ eylem planı çerçevesinde, başta tarım, yeşil enerji, akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanındayız.

Zengezur koridoruna ilişkin korku ve endişeler yersizdir. Böyle bir korkuya yer yok. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor.

Azerbaycan, nihai hedefinin kalıcı barış, refah ve istikrar olduğunu ortaya koymuştur. Barışın kaybedeni olmaz.

Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye kardeşliği.

