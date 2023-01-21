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  4. SON DAKİKA | 'Bugün 120 bini aştık' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar: Kuraklık için çare...

SON DAKİKA | 'Bugün 120 bini aştık' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar: Kuraklık için çare...

21.01.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan kuraklık sorunuyla alakalı "Kuraklık var. Soruyorlar 'Çare ne?' Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." dedi.

SON DAKİKA | 'Bugün 120 bini aştık' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar: Kuraklık için çare...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da önemli açıklamalar yaptı. Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklık sorunuyla alakalı da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Emniyet'ten rakamları alayım dedim. Bursa'da ne durumdayız diye yol boyu baktım. 120 bini bugün aştık. Maşallah, rabbim bu coşkunuzu daim kılsın.

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127 farklı yatırımı bugün açıyoruz.

"KURAKLIK İÇİN ÇARE BARAJLAR"

Malum kuraklık var. Çare ne diye soruyorlar? Çare; baraj, baraj, baraj... Kuraklık için çare barajlar, eğer barajlar olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsin.

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Son 20 yılda Bursa'ya toplam 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Ulucami çevresine 500 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Ulucami ile hanlar bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu projeyle birlikte Bursa'ya 3 tane meydan kazandırıyoruz.

Bursa'da 11 adet millet bahçesi projemizden 4'ünü tamamlamıştık. 1'ini bugün açıyoruz.

Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3,5 saatte varılabiliyor.

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HIZLI TREN HATTI

Demirtaş organize sanayi kavşağını bu yıl bitiriyoruz. Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz.

Size bir müjde vereyim. Uludağ Alan Başkanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını, değerlendirilmesini sağladık

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Bursa Recep Tayyip Erdoğan

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