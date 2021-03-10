Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi: Damat kadar taş düşsün başınıza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Miraç Gecenizi tebrik ediyorum. Mübarek üç aylar ve Miraç Gecesi vesilesiyle tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini diliyorum. Dün, önemli bir yıldönümüydü. AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ile iktidara gelmişti. Ancak iktidar partisinin genel başkanı olarak biz siyasi yasaklı olduğum için Meclis dışında kalmıştık. O dönemde CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal'ın demokratik duruşuyla bu yasağımız kalktı. Biz de 9 Mart'ta Meclis'teki yerimizi aldık ve Başbakanlık görevimizi üstlendik. Bu hadise milletin iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur. 2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı ilan ettik. 100 yıl önce Büyük Millet Meclisi önünde kabul edilen İstiklal Marşımız geçmişimizin özeti olması yanı sıra geleceğimizin rehberidir. Her satırındaki ruhu yeni nesillere ne kadar güçlü aktarabilirsek, geleceğimize o denli güçlü bakabiliriz. Yıl boyunca vatandaşlarımızın tamamını kuşatacak programlarla İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u tüm yönleriyle anlatacağız.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. blog temel atma törenine bugün idrak edeceğiz. Türkiye bu alanda en büyük yaptırım ve atılımları yapan ülkelerdendir. Enerji alanındaki en büyük yatırımlarımızdan biri de bu güç santralidir. Nükleer güç santrallerinin ülkemize gelişi sürekli engellenmiştir. Biz de yola çıktığımızda pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Bunun başı da CHP zihniyetidir. Zira hükümet oldukları yıllara baktığımızda enerji ne durumdaydı, şimdi ne oldu bakmak lazım. CHP'YE BERAT ALBAYRAK TEPKİSİ Son haftalarda bir şey dikkatimi çok çekiyor. Bu CHP mensupları tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar 'damat da damat' diyorlar. Damat kadar taş düşsün başınıza. Berat beyin attığı adımları CHP hiçbir zaman yapamamıştır. 'DÖVİZ REZERVLERİ' TARTIŞMASI Sizin sözcünüz Hazine'de çantacı olarak dolaşırdı, ne yazık ki bu ülkenin ne hazinesini ne de Merkez Bankası'nı güçlendirmediler. 'Paralar nerede?' diye soruyorlar. Kaybolan bir şey yok, hepsi Merkez Bankası rezervlerinde. Bizim ile Merkez Bankası güç buldu. 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı.