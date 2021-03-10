Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi: Damat kadar taş düşsün başınıza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Miraç Gecenizi tebrik ediyorum. Mübarek üç aylar ve Miraç Gecesi vesilesiyle tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini diliyorum.
Dün, önemli bir yıldönümüydü. AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ile iktidara gelmişti. Ancak iktidar partisinin genel başkanı olarak biz siyasi yasaklı olduğum için Meclis dışında kalmıştık. O dönemde CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal'ın demokratik duruşuyla bu yasağımız kalktı. Biz de 9 Mart'ta Meclis'teki yerimizi aldık ve Başbakanlık görevimizi üstlendik. Bu hadise milletin iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur.
2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı ilan ettik. 100 yıl önce Büyük Millet Meclisi önünde kabul edilen İstiklal Marşımız geçmişimizin özeti olması yanı sıra geleceğimizin rehberidir. Her satırındaki ruhu yeni nesillere ne kadar güçlü aktarabilirsek, geleceğimize o denli güçlü bakabiliriz. Yıl boyunca vatandaşlarımızın tamamını kuşatacak programlarla İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u tüm yönleriyle anlatacağız.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. blog temel atma törenine bugün idrak edeceğiz. Türkiye bu alanda en büyük yaptırım ve atılımları yapan ülkelerdendir. Enerji alanındaki en büyük yatırımlarımızdan biri de bu güç santralidir. Nükleer güç santrallerinin ülkemize gelişi sürekli engellenmiştir. Biz de yola çıktığımızda pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Bunun başı da CHP zihniyetidir. Zira hükümet oldukları yıllara baktığımızda enerji ne durumdaydı, şimdi ne oldu bakmak lazım.
Son haftalarda bir şey dikkatimi çok çekiyor. Bu CHP mensupları tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar 'damat da damat' diyorlar. Damat kadar taş düşsün başınıza. Berat beyin attığı adımları CHP hiçbir zaman yapamamıştır.
Sizin sözcünüz Hazine'de çantacı olarak dolaşırdı, ne yazık ki bu ülkenin ne hazinesini ne de Merkez Bankası'nı güçlendirmediler. 'Paralar nerede?' diye soruyorlar. Kaybolan bir şey yok, hepsi Merkez Bankası rezervlerinde. Bizim ile Merkez Bankası güç buldu. 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı.
Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz dünyanın en güçlü filolarından biri olacak. Ey o tweet'i atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde atıldı bu adımlar. Nankörsünüz, bunları görmediniz mi duymadınız mı? Kalpleri bunların mühürlenmiştir. Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz. Akkuyu'da Berat Bey'in döneminde başladı. Bu maliyeciyim diyor ama bunun maliyeci olması bu rakamları değiştirmez. Biz işimize bakalım. Ülkemizi enerji üssü haline getirecek projeleri de birer birer hayata geçiriyoruz.
Biz yere çok sağlam bastık. Bu noktada da emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Sondajları yapmak için gemileri kiralasaydık çok daha büyük miktarda ödeme yapacaktık. Görüldüğü gibi doğal gaz konusunda dışa bağımlılığımızı engelleyecek adımları birer birer atıyoruz. Ülkemizin doğal gaz tüketimi 2020 yılında 47.7 milyar metreküpe yükseldi. Abone sayısı 17.3 milyona yükseldi. Bu refah düzeyinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Artık kömür kullanan ev neredeyse kalmadı. Göreve geldiğimizde sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Bugün ise 81 ilin tamamında 589 yerleşim birimden doğal gaz var.
Son Kabine toplantımızda şehirleri 4 gruba ayırarak renklendirdik. Yeni kontrollü normalleşme adımlarını bu 4 renge göre belirledik. İdeal olmamakla birlikte bu sistemin nispeten adil olduğunu düşünüyoruz. Haftaya yapacağımız kabine toplantımızda illerimizdeki gelişmeleri değerlendirerek normalleşme haritamızı güncelleyeceğiz.