SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor. Erken seçim iddiaları gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili Erdoğan, "Belki tarihini biraz öne çekeceğiz" dedi. Suriye ile 11 yıl sonra ilk resmi temasa değinen Erdoğan, Dışişleri bakanlarının görüşmesinden sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceklerini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır.

Şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. AK Parti resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmamış milletimizin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirmiştir. Bu gücün en müşahhas tezahürlerinden birini üye sayımızda görmek mümkündür. Kuruluşumuzun ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Bir sonraki seçim yılı olan 2007'de üye sayımız 1 milyon 350 bine yükseldi. Ardından 2011'de üye sayımız 4,4 milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktı. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik.Eksikleri tamamlayarak kısa sürede yargıtay rakamlarını birleştireceğiz.

"AK PARTİ'Yİ KURULUŞUNDAN BU YANA HEP ZİRVEDE TUTAN SIR İŞTE BUDUR"

Aradan geçen 21 yıla rağmen ilk günkü kararlılıkla çalışarak bu başarıyı elde ettik. Bu eser ve hizmet yolcuğunda yaptıklarımızla milletimize verdiğimiz sözü tutmuş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Ülkeyi yönetme emanetini teslim aldığımızda yogun ve kırgın ama aynı zamanda 'Türkiye' biziz diyen bir millet bulmuştuk. AK Parti'yi kuruluşundan bu yana hep zirvede tutan sır işte budur.

AK Parti saflarına katılarak Türkiye Yüzyılı ahdimize katılan herkese şükranlarımı sunuyorum.

"BUNLARA KULAK ASMAYINCA YENİ KUMPASLARI DEVREYE SOKTULAR"

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bu dönemde, akılla açıklanamayacak meseleler ortaya çıktı. Gezi olayları bahanesiyle önümüze konanlar bile resmen Türkiye'ye dur demekti. Biz bunlara kulak asmayınca yeni kumpasları devreye soktular. Ordu içerisine soktukları hainlerle başlattıkları darbe girişimini minnetimizin iradesi ile atlattık. Kovid-19 salgınıyla başlayan süreç, uzunca bir süredir bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanların aslında ne kadar kırılgan bir siyasi yapıya ait olduklarını gösterdi.

"LİDERLER OLARAK GÖRÜŞECEĞİZ"

Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Bölgede ne yapabileceğimizi konuştuk. Suriye-Rusya-Türkiye'nin Moskova'da bir araya gelmesiyle bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızın bir araya gelmesinden sonra gelişmelere göre lider olarak bir araya geleceğiz.



