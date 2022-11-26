SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağında yaşanan vahşete tepki! 'İki vicdansız...'

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barınakta köpeklerin kürekle dövülerek öldürülmesine çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bu harekatlar ile ülkemizi adım adım sınırların ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbimiz güvenlik güçlerimize güç versin, kuvvet versin, daima muzaffer eylesin.

ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz silah fabrikasının açılışını bugün yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silahlar başta olmak üzere, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran bir tesis açıyoruz.

BARINAKTAKİ VAHŞETE TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde belediyenin hayvan barınağında iki vicdansızın neden olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzülerek izledik. Sorumlular tutuklandı. Bir daha benzer görüntüler oluşmaması için gereken tüm tedbirler alınmıştır. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Asla hayvanlara zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.