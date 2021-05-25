Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Kanser hücresi gibi hızla yayılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"KANSER HÜCRESİ GİBİ HIZLA YAYILIYOR"

Meselenin düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Dünyanın pek çok yerinde, İslam düşmanlığı hastalığı, kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır. Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgası çok daha sinsi ve örtülü yöntemlerle yürütülmektedir.

Batı'da daha düne kadar marjinal kabul edilen kimi ırkçı akımların siyasetin merkezine düşmeleri, bataklıkta derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir. Kutsal kitabımıza, Peygamber efendimize, Müslümanların dini tercihlerini ifade eden sembollere yönelik saldırılar, devletler tarafından himaye edilmekte, desteklenmektedir.

Batı'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son 5 yıl içinde yüzde 250, hayatını kaybedenlerin oranı ise yüzde 700 artmıştır. Önceleri İslam düşmanlığını İslami terör yaftası ile meşrulaştırmaya çalışanlar artık hiçbir ayrım yapmadan, tüm Müslümanları hedef almaktan kaçınmıyor. Kendilerini kültürel olarak üstün görenler, diğer tüm grupları ötekileştirmekten imtina etmiyor. Bizlerin siyasi alandaki karşılığı da sürekli güçlenen İslamofobi, dağa doğru ifade ile İslam düşmanlığı akımına karşı yeni ve güçlü yaklaşımlar gerektiriyor. İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız.