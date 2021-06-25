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  4. Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert mesaj: Sonları hüsran

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert mesaj: Sonları hüsran

25.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete sert tepki göstererek "Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert mesaj: Sonları hüsran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda önünde bulunduğumuz Hatay Stadyumu gerçekten müstesna statlarımızdan biri oldu. 26 bin 600 seyirci kapasitesi ile bu yıl başarıyla devam eden bir sezon oldu. TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın bordo beyaz renkleri ile gönüllerimizde taht kuran Hatayspor'un başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Bir başka önemli yatırımı buradan duyurmak istiyorum. BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul Gemisi'dir. Karadeniz gazını 2023'ten itibaren kullanmaya başladığımızda, bu konudaki rahatlığımız daha da artacaktır. Bugün resmi açılışını yapacağımız bir başka eser, burası çok önemli, Antalya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'dir.

HATAY'A 35 MİLYAR LİRA YATIRIM

19 yılda Hatay'a toplam 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8836 adet yeni derslik kazandırdık. Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleriyle birlikte 26 bin 600 seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu'nu da biz kazandırdık.

Biz laf siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Boş teneke gibi gürültü çıkarmıyor, eser inşa ediyoruz. Biz, demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu teminat altına alıyoruz. Biz bu millete aşkla bağlıyız. Biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekle kararlıyız. Hatay'a da 19 yıldır bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bunların ülke için yapılan hiçbir hizmete destek verdiğini görmedim. Dünyanın bizi takdir ettiği hususlar, bunların dilinde yalanın aracı haline dönüşmektedir. Ülkemizin önünü kapatmak isteyenler ne diyorsa, hangi senaryoları sahneliyorsa, bunlar da aynı yolu takip ediyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, Hatay bunun en yakın şahididir.

"SONLARI HÜSRAN"

Biz Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri binlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek niyetlerini gördük. Ona göre kendi yolumuzu çizdik. Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır.

"YENİ ADIMLARIN HAZIRLIKLARI İÇİNDEYİZ"

Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde, yeni adımların hazırlıkları içindeyiz.


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Anahtar Kelimeler:
Hatay Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SENİ DE PARTİNİDE İS TE Mİ YO RUM ! BU ÜLKENİN SEÇMENİ BENİM VE SEÇİM İSTİYORUM !
önemli olan üniversite açmak değil mezun olanlara iş imkanı sağlamak
Sonu hüsran.

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