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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

19.05.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Millî Sporcuların Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Evlatlarımızı kalıplara sokmaya çalışanlara inat gençlerimiz üretimde sınır tanımıyor. Teknofest gençliği yetiştiriyoruz.

Üniversitelerde talep ile kontenjanı aynı seviyeye getirdik. Geldiğimizde 76 üniversite vardı şu anda 207 üniversite var. Batı'ya ne yaptıysak Doğu'ya da aynısını yaptık.

Ayrıntılar geliyor...

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