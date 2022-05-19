Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Millî Sporcuların Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Evlatlarımızı kalıplara sokmaya çalışanlara inat gençlerimiz üretimde sınır tanımıyor. Teknofest gençliği yetiştiriyoruz.

Üniversitelerde talep ile kontenjanı aynı seviyeye getirdik. Geldiğimizde 76 üniversite vardı şu anda 207 üniversite var. Batı'ya ne yaptıysak Doğu'ya da aynısını yaptık.

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