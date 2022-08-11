SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Son dakika haberi: Enflasyonla mücadele devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir gelişmeyi duyurdu. Daha önce Tarım Kredi Kooperatifler'nin kâr amaçlı kuruluşlar olmadığını belirterek, fiyatlarının düşürülmesi talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda büyükbaş hayvan etlerinin de indirimli satılmaya başlanacağını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Enerjinin en önemli kaynaklarından biri de sudur. Petrol, kömür, doğal gaz gibi sınırlı kaynakları hoyratça tüketen fosil yakıtların yerine su yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. DSİ yanında özel sektörü de etkin şekilde hidroelektrik santralleri inşasına yönelttik.

"2 BUÇUK KAT ARTTIRDIK"

Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelektrik potansiyelimizi daha hızlı harekete geçirmek için 2003 yılında özel sektörün bu alandaki yatırımlarının önünü açarak tarihi bir adım attık. Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık.

"YANAN HER 3 LAMBADAN BİRİNİN ELEKTRİĞİ SU KAYNAKLARIMIZDAN GELMEKTEDİR"

Ülkemizde yanan her 3 lambadan birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir. Şimdi toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur.

"SİLVAN PROJESİNİ DE SÜRATLE TAMAMLAYACAĞIZ"

Suyunuz varsa medenisiniz, suyunuz yoksa gayrimedenisiniz. Laf üretmedik, iş ürettik. GAP'ın en büyük adımlarından olan 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız.

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE BAŞLARKEN BİZİMLE DALGA GEÇTİLER"

Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı başka bir yer var mıdır? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'ne başlarken bizimle dalga geçtiler. 18 Mart Çanakkale Köprüsü başlarken bizimle dalga geçtiler, 'Bu olur mu?' diye. Bunlara göre olmaz, çünkü iki kulenin arasındaki açıklık mesafesi dünyada eşi benzeri olmayan bir köprüyü yapıyorsunuz. Bunların aklı almaz. Şimdi 6 dakikada geçiyorsun. Aynı şeyi Osmangazi'de, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı buluşturacak, böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bunlar medeniyet deyince sadece İstanbul, İzmir, Ankara'yı alıyorlar. Biz dedik ki, batıda ne varsa, doğuda, güneydoğuda da o olacak.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİNDE DE İNDİRİM AÇIKLAMASI

Şimdi bir şey daha söylüyorum. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı, bundan böyle kuzu etinden yüzde 25 indirimi başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 market var tarım kredide, bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz yapacağız. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de. Şeker, buğday, un, ayçiçeği yağı. Özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de."



