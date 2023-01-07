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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız var

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız var

07.01.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Daha önce seçimlerin biraz öne çekilebileceği mesajı veren Erdoğan " Fazla değil 5 ayımız var, 5 ay… 5 ay durmak yok yola devam ve sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Daha önce seçimlerin biraz öne çekilebileceği mesajı veren Erdoğan "5 ayımız var, sandıkları gümbür gümbür patlamaya hazır mıyız?" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın bu açıklaması ile birlikte seçim tarihinin Mayıs ayından önce olmayacağı da kesinleşti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Antalya'yla hasret gidermeye geldik. Sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracak adımları süratle attık. Bakan arkadaşlarım, gerek Soylu, Kirişci anında bölgeye ulaştılar. Orada hemen AFAD, Kızılay'la orada devletin varlığını ifade ettiler. Kardeşlerimizi felaketin içinde yalnız bırakmadık. Niye biz devletiz. Kumluca'da 1000'in üzerine, Finike'de 226 Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik.

"40 MİLYON TL'YE YAKIN NAKDİ YARDIM ÖDEMESİNDE BULUNDUK"

Zarar gören 1615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11755 dekar tarım alanı için 2769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk.

"FAZLA DEĞİL 5 AYIMIZ VAR, 5 AY"

Bugün karşımda gördüğüm şu muhteşem katılım Antalya’nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. Fazla değil 5 ayımız var, 5 ay… 5 ay durmak yok yola devam ve sandıkları gümvür gümbür patlatmaya hazır mıyız.

"7 PLAJI DEVREYE ALIYORUZ"

Serik Bölgesine hizmet verecek atık su tesisi sorununu, Kemer, Çamyuva bölgesine hizmet verecek tesisin sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Plajları bölge halkı ve misafirlerin hizmetine sunacak projeyi de hızla sürdürüyoruz. Bu yıl bir kısmı da yine Antalya içinde olan 7 plajı devreye alıyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle 20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırım ve projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

İnşallah 2023'teki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu eser ve hizmetlerimizle yaşatacağız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Tercihimizi eser ve hizmet siyasetinden yapmaya devam edelim.

"ANTALYA HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİNİ 80 MİLYONA ÇIKARIYORUZ"

Antalya, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak 2023'te Cumhuriyetimizin yeni asrını karşılamaya hazır mıyız?

Diyorlar ki, AK Parti'de gençlik yok, öyle mi? Evet bizim gençliğimiz gümbür gümbür Kepez'in bu alanını doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik.

Eğitimde anasınıfından liseye kadar 41 ayrı okulumuzun, Akdeniz Üniversitemizin yenilenen hastane binalarının, Gençlik ve sporda çeşitli ilçelerde inşa edilen spor salonlarını açıyoruz. Antalya-Alanya yolunu yatırım planına aldık. 31 milyona yakın yolcunun kullandığı Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 80 milyona çıkıyoruz.

"KARŞIMIZDA İLKEL VE SAPKIN BİR ZİHNİYETİ BULDUK"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladık. Bölgede ve dünyada söz, iddia, güç sahibi bir Türkiye var. Salgından savaşa, krizlerin kol gezdiği dünyanın sıkıntı yaşadığı dönemde dahi ülkemizi hedeflerin menzilinde tutmayı başardık. Bu mücadele ve kazanımları içerideki tek parti artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük. Karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Hangi projeyle çıktıysak ne dediler, yaptırmayız. Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek yaptırmayız dediler. Niye diye sorduğumuzda arsızca "Bizim işimiz bu" diye cevap verdiler. Bunlar karşımıza yapamazsınız diye her dikildiklerinde yaparsak biz yaparız diye azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik.

6'LI MASAYA ELEŞTİRİLER: TEK VAATLERİ KOALİSYON

Bunlar kendi vesayetlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Altılı masadaki vesayetin adı; Siyasi vesayet. Türkiye, kendine biçtiği tek vizyonu, “yaptırmamak, ettirmemek” olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi.

Yurt dışındaki yatırımcılara "Türkiye'ye gelmeyin" demenin manası nedir, Bay Kemal diyor, bunlarda utanma yok.

Huzurumuza kast eden terör örgütü yandaşlarına bunlar yüz verdi. Bay Kemal bunlarla kol kola gezdi. Biz bunların hesabını Gabar'da, Tendürek'te sorduk. Tek vaatleri koalisyon ama yapamayacaksınız.


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