SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan ile yaşanan gerilim ile ilgili olarak "Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

YUNANİSTAN'LA YAŞANAN GERİLİM

"Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.

ENERJİ VE İKLİM KONULU EKONOMİ FORUMU

Yaklaşık 3'er dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede videokonferans aracılığıyla anlatacağız.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Çarşamba günü Veliaht Prens Selman'ı Külliye'de kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Resmi ziyarete biz de resmi kabulümüzü yapacağız."



