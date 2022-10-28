SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında Anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaşıyor.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya il dışından yoğun katılım olurken, şehir dışından hareket eden otobüsler, vatandaşları Kazım Karabekir Caddesi'nde park olarak ayrılan alana getirdi. Partililer, tezahüratlar eşliğinde toplantının düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya, çay ve su servisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler... Bugün bu salonda bizlerle birlikte olan, çeşitli medya mecralarından bizler takip eden kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Türkiye yüzyılını da milli hafızamıza kazıyacağız. Türkiye'nin kuruluşunun ilanıyla kendi içinde pek çok mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attık. Tüm sıkıntıları ve kazanımları ile ilk yüzyılımızı geride bırakırken önce milli mücadeledeki destansı meydan okumaları selamlamak istiyorum.

'EMPERYALİSTLERİN HESAPLARI HİÇ EKSİK OLMADI'

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bizlere özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimiz maalesef kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemizde hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da hiç eksik olmadı. Dün vardı, bugün de var.

Ülkemiz, vesayet yoluyla Cumhuriyet ile demokrasiyi birleştirmekten hep kaçınan, hatta bunları birbirinin alternatifi gibi göstermeye çalışan bir zihniyetin elinde ciddi sıkıntı çekti. Milletimizin teveccühüyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 Kasım'ında, işte böyle bir Türkiye mirası devraldık. Türkiye'yi 20 yıl boyunca hep durmak yok, yola devam diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmaları gerçekleştirdik.

'HERKESİN YANINDA OLDUK'

Bu ülkede herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik. Sadece nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı büyük bir meydan okumadır.

'TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK'

Yönetim sistemini değiştirerek, iki asırlık arayışa cevap verecek bir büyük reformu hayata geçirdik. Dış politikamıza şahsiyet kazandırarak devletimizin gücünü, bayrağımızın şanını, milletimizin itibarını yükselttik. Her alanda cumhuriyetimizin ilk asrının eksiklerini giderecek eser ve hizmetler ortaya koydu. Böylece takip eden değil, takip edilen bir ülke haline geldik.

Ömrümüzün 40 yılını siyasetçi olarak hizmetine adadığımız insanımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Dünyanın hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı'yla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN İLK HEDEFİ: ANAYASA

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye her alanda tarihi eser ve hizmetler kazandırırken elbette gayret gösterdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz işler de oldu. Ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimimiz geliyor. Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek için hazırlanmış 12 Eylül anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Her şeyiyle milli iradenin önünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Bu yeni Anayasayı, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi Meclise sunarak, aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden, inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız. Birileri zar zor bunu ülkemizin gündemine soktu. Madem soktunuz, biz de adımı atıyoruz.

'ÜLKEMİZİ EN BÜYÜK 10 DEVLET ARASINA YÜKSELTECEĞİZ'

Ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz. Milletimize verdiğimiz her sözü samimiyetle yerine getirmenin gayreti içerisindeki bir kardeşiniz olmanın gönül rahatlığıyla sizlerin huzurundayım. Derdi sadece millet olan bir dava adamı sıfatıyla sizlerin huzurundayım.

Cumhuriyetimizin 99 yılını 2023'te 100'e tamamlarken bütün dikkatimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hasledeceğimizin kararını, kulağı ve kalbi açık herkesle paylaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ülkemizle birlikte bölgemizden başlayarak dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış götürecek bir devrimin de adı olacağını tüm insanlıkla paylaşıyoruz.

'ÜSTESİNDEN GELİNMESİ ZOR BİR YÜKÜN ALTINA GİRİYORUZ'

Dünyanın siyasi ve ekonomik krizlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde sizlerin huzuruna çıkmak kolay değil. Öyle kritik bir eşikteyiz ki. Atacağımız adımlarla ya bu ligin ön sıralarında yerimizi alacağız, ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Üstesinden gelinmesi zor bir yükün altına giriyoruz. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir esere imza atmamış olanların rahatlığı sizleri yanıltmasın. Türkiye Yüzyılı, kimlik yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma yerine bütünleştirme siyasetini, inkar yerine kucaklama siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı hakiki icraatları samimi kabullerle buluşturmanın, gerçeklere sırtını dönenlerin yönünü hakikatlere çevirmenin adıdır.

Türkiye yüzyılıyla birlikte, bir zihniyet devrimini de gerçekleştireceğiz. Vesayetin desteğiyle eğitimden iş hayatına her alanda dışladıkları, önünü kestikleri gençlerimizi küçümsüyorlardı. Biz hiçbir zaman ayrım yapmaksızın bu zihniyetin küçümsemesinden kurtaracak adımlar attık.

