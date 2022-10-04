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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Gereği neyse yapmaya hazırız'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Gereği neyse yapmaya hazırız'

04.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yunanistan'la ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı, ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Gereği neyse yapmaya hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Programda yaptığı konuşmada Yunanistan'la ilgili yaşanan gerilime de değinen Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı, ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız." diye konuştu.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Asırlardır ilimle, irfanla yolumuzu aydınlatan alimlerimizi hürmetle yad ediyorum. İslamın izzetini her şeyin üstünde tutan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum.

Asırlardır gök kubbemizde yankılanan ezan, peygamberimize olan sadakatimizin sembolüdür. Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek Türkçeleştirerek o şekilde söylemediler mi? Ama daha sonra aslına rücu etti ve bugünkü haliyle Allah-u Ekber diye nidalar yükselmeye başladı. Zannettiler ki susturacağız, zannettiler ki durduracağız. Ne susturabildiler, ne durdurabildiler. Bu millet ezanına sahip çıktı. Bir kez daha altını çiziyorum; istiklalimiz de, istikbalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır.

'TÜM MAZLUMLARLA ARAMIZDA BİR BAĞ VAR'

Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslardan Balkanlara... Nerede bir müslüman varsa gönlümüz ve aklımız oradadır. Bosnalı, Azerbaycanlı, Afganistanlı kardeşimizin sevinciyle sevinir, kederiyle kederleniriz. Çünkü biz peygamberimizin buyurduğu hakikat gereği müslümanları bir bedenin azaları olarak görürüz. Dünyadaki tüm mazlumlarla aramızda hiçbir ateşin yakamayacağı bir bağ vardır. Mazlumlara yardımda dünyada birinci sıradayız. ABD, Batı falan değil, bir numara biziz. Dünya 5'ten büyük derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışı ifade ediyoruz.

'GEREĞİNİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Her gün insanlık olarak yeni bir krize uyanıyoruz. Salgının yıkıcı etkilerini henüz atlatamadan iki komşumuz arasında patlak veren kanlı savaşı tecrübe ediyoruz. Batı'da ürkütücü boyutlara varan islam düşmanlığı, nefret suçları, siyasi çalkantılar bu yeni çağın alameti haline gelmiştir. İşte Yunan feribotlarından denizlerdeki o masum zavallı insanları nasıl Ege'ye gömdüklerini, Akdeniz'e gömdüklerini izliyoruz değil mi? Dünyanın sesi çıkıyor mu? Hayır. Bizim fırkateynimiz onlara koşuyor. Yunanistan Başbakanı, ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.

'AİLE YAPIMIZI SARSMAK İSTEYENLERE CEVABI VERİYORUZ'

Bizim aile yapımızı tehdit etmeye çalışıyorlar. Aile yapımıza karşı milletime sesleniyorum. Milletleri millet yapan güçlü ailedir. İşte bu güçlü aile yapımızı korumak suretiyle, aile yapımızı sarsmak isteyenlere en güzel cevabı bu mübarek gecede veriyoruz. Öyle çirkin, garip akımlar karşısında siz dik durdukça bu milleti kimse yıkamayacaktır. Öyle ki, gelişmiş denilen pek çok ülkede evlilik kurumu işlevini neredeyse geçerliliğini yitirmek üzeredir. Bu tehditlere gençlerimiz maalesef çok maruz kalıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ödül töreni

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