Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere kameraların karşısına geçti. Çok sayıda önemli kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a da sert tepki gösterdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili net ifadeler kullanan Erdoğan, "Benim için Miçotakis artık yok" dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili açıklamalarından satır başları:

Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da. Bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda AB ülkelerine 400 milyar avro borcu olan bir Yunanistan var.

"BENİM İÇİN MİÇOTAKİS ARTIK YOK"

Kendisiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F-16'ları 'Sakın ha, Türkiye'ye vermeyin' demek suretiyle Amerika'ya telkinlerde bulundu. Biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı da asla kabul etmiyorum. Çünkü biz onurlu siyasetçilerle yola gireriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün.

F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir.



