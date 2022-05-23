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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"

23.05.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Yunanistan'a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ilgili de önemli ifadeler kullandı. Miçotakis'in geçen hafta ABD'ye "F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin" diyerek telkinlerde bulunduğunu belirten Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok." dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere kameraların karşısına geçti. Çok sayıda önemli kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a da sert tepki gösterdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili net ifadeler kullanan Erdoğan, "Benim için Miçotakis artık yok" dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili açıklamalarından satır başları:

Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da. Bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda AB ülkelerine 400 milyar avro borcu olan bir Yunanistan var.

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"BENİM İÇİN MİÇOTAKİS ARTIK YOK"

Kendisiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F-16'ları 'Sakın ha, Türkiye'ye vermeyin' demek suretiyle Amerika'ya telkinlerde bulundu. Biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı da asla kabul etmiyorum. Çünkü biz onurlu siyasetçilerle yola gireriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün.

F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir.

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Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan

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