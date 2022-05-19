Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! BAE ve Suudi Arabistan'la ilgili önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da duyurusunu yaptığı gençlerle buluşması yayınlandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

SIĞINMACI KONUSU

Osmanlı'dan bu yana Türkiye sığınmacılara kapısını her zaman açan bir ülkedir. Bu da Türkiye'nin büyüklüğünü gösteriyor.

Suriyeliler için briket evler yapılıyor. İnsanca yaşayabilecekleri yerde iskan edeceğiz. Hedefimiz bu briket evlerde 1 milyon mülteciyi barındırabilmek.

'SALGINDA YATIRIMLAR DURMADI'

Salgında yatırımları durdurmadık. Hastaneleri yapmak işimizi kolaylaştırdı. Şu anda bizim 19 tane şehir hastanemiz var. Sayıları daha da artacak. En küçüğü 500 oda, ondan sonrası 1006, 2000'e kadar devam ediyor. Eğer bu hastanelerimiz olmasaydı kritik dönemlerde sağa sola bakacaktık. Fakat bunları yapışımız işimizi kolaylaştırdı. Şu anda bizim yoğun bakımlarımızda ciddi ihtiyaçlarımız kalmadı. Bunlar yeter mi, hayır. Türkiye, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA İLK AĞAÇ 29 MAYIS'TA DİKİLECEK

Atatürk Havalimanı'nı Türkiye'nin en büyük millet bahçesi haline getireceğiz. 29 Mayıs'ta ilk ağacı dikeceğiz.

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'LA İLİŞKİLER

BAE ve Suudi Arabistan ile ortak paydamız var. Müslüman kardeşlerimiz onlar. Bazen aile arasında sıkıntılar olur. Biz bu sıkıntıları aştık. Gerek Suudi Arabistan'la, gerek Abu Dabi yönetimiyle bunları aşarak ticari ilişkilerimiz için adımlarımızı atıyoruz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç ve Finlandiya, tüm bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK'ya YPG'ye ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, paçavralarını köprülere asacaklar. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir teşkilatın içerisinde biz terör yardımı yapanları istemeyiz. Bunlar terör odaklarını barındıranlardır. İsveç, tam bir terör odağı, terör yuvası. Kusura bakmasınlar. NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse o ülkeyi alamazlar. NATO'ya İsveç ve Finlandiya için hayır dediğimizi ilgili arkadaşlara ilettik.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Biz bir denge politikası güdüyoruz. Ben sayın Putin'le ve Zelenskiy'le bağlarımı koparmadım.

'SUÇ İŞLEYEN BEDELİNİ ÖDER'

Siyasetçi diye kimse cezalardan kaçamaz. Kaçarsak, sivil olana haksızlık olur. Bunu aşmamız gerekiyor.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

Şimdiden müjdeyi vereyim. Bütün o bölgeye Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olarak gelip orada günleri geçirecek aileler olacak. Oyun parklarıyla, kültürel merkezlerle büyük güç olacak. O bölge millet bahçesi noktasında fakir bölge. Orası çok güzel bir yer olacak. Bir taraftan da yanında şehir hastanesi var. Burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız. Pistlerin dışındaki yeşil alanları zenginleştireceğiz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ,29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız.

SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ SON DURUM

Belediyelerimizin bu konuda hepsinin ölçüsü çerçevesinde gücü var. İsterlerse koskoca İBB ne için bu konuda kalkıp da hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor? Bizim Konya belediyemizin nefis bir barınağı var. İlçe belediyesi olarak İstanbul'da Beykoz belediyemizin barınağı var. Teşhis, tedavi ve bunun dışında atmaları gereken adımlar var. Ortak paydamız, en önemli süreç burada kısırlaştırmadan geçiyor. Sokak hayvanlarında çoğalma ciddi bedeller ödetir.

