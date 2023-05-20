Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! CHP'ye sert sözler... 'Üç şeyle tanımlarım...'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin tüm gençlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum.

'UMUTSUZLUK DALGALARINA PRİM VERMEYİN'

Bugüne kadar sizlerin yoldaşlığıyla geldi. Eskinin o köhne düzenini değiştirerek, biz farklı modern bir Türkiye'yi inşa etmenin altyapısını oluşturduk. Güçlü yarınlarımızı da sizlerle inşa edeceğiz. Sizlerden hayallerinize sıkı sıkıya sarılmanızı istiyorum. Kimsenin sizinle hedeflerinizin arasına girmesine müsaade etmeyin. Kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına prim vermeyin.

'GENÇLERİMİZE GÜVENDİK'

Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz siyasi hayatımızın tamamında gençlerimize inandık. Seçilme yaşı 30'du. Önce 25'e, sonra 18'e biz indirdik. Bunlar gençlerine güvenmiyordu. Bunlar bilmiyordu ki bizim ecdadımız Fatih, 18 yaşında bir çağ kapatıp bir çağ açtı. Gençlerimize güvendik, inandık. İnandığımız için onlarla da yolları yürüyoruz. Pazar günü seçim sonucuna göre 28. dönemde Meclis'e giren en genç 5 milletvekilinden 4'ünün bizim partimizden olması bunu ispatıdır. 30 yaş altı en çok milletvekili bulunan yine biziz. Gençlik Kolları başkanım 28 yaşında. İzmir'de bölgesinde ilk sırada aday göstererek kurumsal tavrımızı da ortaya koyduk. CHP Genel Başkanı ise asla böyle bir adım atmadı, atamaz. Bu yürek ister. Zihinsel devrimi gerçekleştirmediğiniz sürece bu işi gerçekleştiremezsiniz.

'ÇEVREYİ KURTARDIK'

Eskiyle bugünün Türkiye'sini mukayese etmek için eski Türkiye'yi tanımanız lazım. Biz eski Türkiye'yi biliyoruz. İstanbul'un belediye başkanlığını yaptım. İstanbul'u susuzluktan başkanınız kurtardı. Kokusundan geçilmeyen Haliç'i bilmezsiniz. Belediye başkanı olarak ilk işim oranın pis suyunu Alibeyköy'deki bir taş ocağına, adeta petrol boru hattı gibi boru döşedik. Oranın kirli suyunu Alibeyköy'deki taş ocağına aktardık. Yaklaşık 600 bin metrekare orada biz şimdi bir oyun parkı yaptık. Bu hale dönüştürdük orayı. Haliç'in o pis kokusundan çevreyi kurtardık ve Boğaz'ın suyunu yine bir tünel hattıyla Haliç'e gönderdik. Haliç'e gönderdiğimiz bu su ile Haliç'i temizledik. Ben CHP'yi üç şeyle tanımlarım; çöp, çukur, çamur.

'BU ZAT GENÇLERE GÜVENMİYOR'

Bu CHP'lilere sorun, ne yaptınız? İstanbul'un susuzluğunu giderdik. Doğal gaz noktasında o zaman 50 bin eve veriliyordu. Ben görevi bıraktığımda 1 milyon 250 bin eve doğal gazı getirdik. Aradaki fark bu. Gençleri özellikle seçilme ihtimali olmayan yerlerden CHP aday gösterdi. Neden? Bu zat gençlere güvenmiyor. Bu zat gençlerin Meclis'te olmasını istemiyor. Gençlerimizin ümitvar olmasından rahatsızlık duyuyor. Aslında bu şahıs gençleri kendisine en büyük rakibi olarak görüyor. Gençlerimizin karar mekanizmalarında yer almasına tahammül edemeyenlere en iyi cevabı yine sizlerin vereceğine inanıyorum. İlk defa oy kullanan 5 milyon genci yok sayan bu zat gitti 40'a yakın vekil hediye etti. Bir de hesap uzmanıyım diyor. 28 Mayıs'ta aynı zamanda ben gençlerimizi kendi başarısızlıklarına ortak etmeye çalışanlara da ders vereceklerine inanıyorum.

'GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ'

11 şehir deprem bölgesi. Bu deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaretler edilir mi? Sen kalkıp bunlara gönderdiğin 3-5 kuruşun propagandasını yapmaya çalışıyorsun. Otellerden kovmaya çalışıyorsunuz. Haftaya pazar gereken dersi bunlara vereceğiz."

GENÇ KIZIN ANISI GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Bir gencin anısı ise gülüşmelere neden oldu. "Dedem koyu CHP'liydi. Dedeme her fırsatta 'Dede yapma, bizim tarafa geç' diyordum. Dedem dinlemezdi. Dedemi ikna etmeye çalıştım ve ettim. Dedem 70 yaşında ilk defa sizin için oy verdi." ifadelerini kullanan gence Erdoğan, "Dedene selamımızı söyle. Ellerinden öp" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan sorular şöyle:

SEÇİM GECESİ MİLLET İTTİFAKI'NIN ALGI OPERASYONLARINA NE DİYORSUNUZ?

Millet İttifakı her şeyi kendi lehine çevirebilmek için ne gibi yalan yöntemlere başvurabilir, hep bunun üzerinden oynadı. Seçim akşamı 'biz öndeyiz, Kılıçdaroğlu kazandı' gibi algı operasyonlarıyla biz çok önde olduğumuz halde onlar bununla halkı aldatmaya çalıştılar. Sonra 5 puan farkla işi önde bitirdik.



