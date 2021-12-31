HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

31.12.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Buna göre; Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında ataması yapılacak sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak belirlendi. Kamuya alımı yapılacak bu 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 9 bin 14'ü uzman doktor, 6 bin 787'si doktor, 154'ü ebe olacak. İşte son dakika sözleşmeli sağlık çalışanı alımı haberinin ayrıntıları!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli uzman doktorlardan 8 bin 952'si yataklı tedavi merkezlerinde, 28'i ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak. Doktorların ise 5 bin 693'ü yataklı tedavi merkezlerinde, 879'u ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde, 215'i ise acil sağlık hizmetlerinde çalışacak.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
Kritik atama kararları Resmi Gazete'deKritik atama kararları Resmi Gazete'de
Anahtar Kelimeler:
atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor!

Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor!

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

Arınç'tan Erdoğan açıklaması! "Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e zarar veren..."

Arınç'tan Erdoğan açıklaması! "Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e zarar veren..."

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.