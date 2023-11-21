SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 sözleri sonrası tüm gözler Devlet Bahçeli'de! Merakla beklenen açıklama...

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

İmparatorluk mirasına sahip Türkiye'nin etki alanlarında olan biten hiçbir krize duyarsız kalmayacaktır. MHP bu vatanın, milletinin daima hizmetkarı olmaya yeminlidir. Türkiye'nin muhafazası, vatan topraklarından değil, gönül ve kardeşlik bağlarımızın olduğu coğrafyalardan yapılmalıdır. Filistin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur, Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. Gazze'yi Kudüs'ten, Kudüs'ü İstanbul'dan ayrı düşünmek boşuna kürek çekmektir.

Gazze meselesi Türkiye'nin meselesidir. Bizim için burada tarafsızlık diye bir şey olamaz. Türk milleti zalim İsrail'in oyunlarına sonuna kadar tepkili, mesafeli ve öfkelidir. İsrail ve Filistin arasında ateşkes olması için daha kaç insanın ölmesi gerekiyor? Biz kendimizi de haddimizi de nefsimizi de bilenlerdeniz. Bilmeyenlerin de karşısında duruyoruz.

ALMANYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ

İsrail'e siyasi omuz veren devletler, gün geçtikçe ağırlaşan katliam tablolarından sorumludur. Gazze'de her saat başı 6 çocuk hayatını kaybetmektedir, bu insani bir facianın göstergesidir. Bizim geçmişimizin hiçbir sayfasında gaz odaları caniliği, toplama kampı felaketlerinin izi yoktur. Almanya Başbakanı yanlış taraftadır.

Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı satmak için ayak sürmeleri kendi bilecekleri şeydir. KAAN zora girmemizi bekleyen odakları teker teker çatlatacaktır.

"SAVAŞ VE SOYKIRIM SUÇU SABİTLEŞMİŞTİR"

İsrail saldırıların son vermeli, uluslararası toplum baskısını artırmalıdır. İsrail ve Filistin arasında çok acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalıdır. İsrail'in kontrolündeki nükleer başlıklı silahlar araştırılmaldır. Gazze yakılmış ve yıkılmıştır. Artık tahammül eşiği aşılmış ve savaş ile soykırım suçu sabitleşmiştir.

Şifa Hastanesi'nin altında tünel olduğu yönündeki kara propagandası İsrail'in elinde patlamıştır. ABD ve AB, çelişkili açıklamalarına nokta koymalı ve verdikleri desteği bıçak gibi kesmelidir.







