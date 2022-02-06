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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

06.02.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlattı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın hafif belirtiler üzerine yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlara dair soruşturma başlattı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara dair resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
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