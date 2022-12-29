Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki kritik görüşmesi başladı.
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