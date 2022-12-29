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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti

29.12.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki kritik görüşmesi başladı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan

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