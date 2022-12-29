SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu. 7 müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında kamudaki bilişim personelinin sayısında ciddi bir artışa gideceklerini belirtti. "Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz" diyen Erdoğan, "Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Hızla gelişen teknoloji her geçen gün farklı bir yeniliği hayatımıza katıyor. Her alanda teknolojinin ciddi yansımaları var. Özellikle bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, vatandaşımızın da birçok alanda işini kolaylaştırdı. Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil, dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkardı. İleri teknoloji ürünlerin planlanması projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor.

"ÖNEMLİ BİR YERE GELDİK"

Yeni meslekler ve becerilere dair ihtiyacı karşılamak için çalışmaları devreye alıyoruz. Önemli bir yere geldik. 2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı ilan ettik.

5 önemli unsur kalkınmamızın temeli. Bunlar; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme.

"500'DEN FAZLA İŞ İLANINA 10 BİNDEN FAZLA GENCİMİZ BAŞVURU YAPTI"

1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı. 1 milyon yazılımcı istihdamı projesinin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı bakanlığımız da destek veriyor. MEB, ölçme ve değerlendirmeyi yürütüyor. 20 bine yakın gencimizin sonuçları işverenlerle paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, projedeki eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız çalışmaların gençlik merkezlerinde yaygınlaşmasını temin ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız gençlerin hazırlanan eğitimlerden etkin yararlanabilmesine imkan sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız mesleki belgelendirme süreçlerinde yer alıyor. Bugüne kadar birçok sektörden şirketlerle işbirliğine gidildi. 237 şirketimiz tarafından açılan 500'den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı.

"ŞU ANDA 208 ÜNİVERSİTEMİZ VAR"

Şurası çok önemli, 76 üniversite ile biz hükümeti devraldık. Şu anda 208 üniversitemiz var. Daha önce her ilimizde üniversite yoktu ama şimdi 81 vilayetimizin 81'inde var. Bu aynı zamanda şu demek, benim Muşlu, Iğdırlı evladım üniversiteye gireceği zaman İstanbul'a gelebilirse gelecek, böyle bir şansı yakalama gayreti içinde. Şimdi durum böyle değil, benim profesörüm, doktorum, doçentim Iğdır'a, Muş'a, Hakkari'ye gidiyor. Nereden nereye. Biz kendini ilimde yavrularımıza tahsil edebileceği okullarını hazırlamak suretiyle bugünlere geldik.

"YENİ PROJELER GELİŞTİRİYORUZ"

Bugün yararlandığımız pek çok teknolojik hizmetin bize dünyanın neresinden sağlandığını bilemiyoruz. Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı, şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması, katmak değeri yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamı kolaylaştırıyor. Biz de yeni projeler geliştiriyoruz. Yerli otomobil Togg, üreticileri tarafından mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bakım ve idamesi için daha çok nitelikli teknoloji personeline ihtiyaç olacak. Akıllı ev ve bina sistemleri gibi gelişmeler personel ihtiyacı ortaya çıkartıyor. Yazılımcı istihdamı projemizle Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz.

ERDOĞAN MÜJDELERİ SIRALADI

Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık.

Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.

Kamuda görev yapan bilişim personeli sayısında 2023 yılında çok ciddi bir artışa gideceğiz.

Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.

Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.

1 milyar lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz.



