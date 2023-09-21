Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerle ilgili net konuştu: Cumhur İttifakı’nın bu noktada bir sıkıntısı yok

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York’ta gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan bir gazetecinin "Cumhur İttifakının adayı kim olacak efendim? Cumhur İttifakı’nın adayıyla ilgili herhangi bir isim belli mi? Takvim belli mi?" sorusuna da yanıt verdi.

"ADAYLARIMIZI BERABER BELİRLEYECEĞİZ"

Cumhur İttifakı’nın bu noktada bir sıkıntısının olmadığını kaydeden Erdoğan, "Şu anda 81 vilayette başta İstanbul, Ankara olmak üzere bunu Devlet Bey'le oturacağız, konuşacağız. Nerede kimi gösteririz, istişarelerimizi yapıp ona göre büyük şehirler olsun diğerleri olsun buralardan isimleri inşallah hayırlısıyla belirleyeceğiz. Şu anda hemen 1 ay içerisinde bunlar belirlenir diye bir şey yok. Fakat biz buralardaki büyük şehirlerde kimler koç başı olabilir? Bu vilayetlerin dışında diğer illerde kimler olabilir? Bunları tespit edip garantiye gidecek şekilde bu illerde dayanışma halinde kavga, gürültü olmadan adaylarımızı beraber belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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