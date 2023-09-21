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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamuda mülakat açıklaması: Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz

21.09.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda mülakatın kaldırılması konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, "Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamuda mülakat açıklaması: Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir gazeteci, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in atama bekleyen öğretmen adayları için yeni mülakat sisteminin hayata geçirileceğini açıklamasını hatırlatarak "Kamuda mülakatın kaldırılması sizin seçim vaatleriniz arasındaydı. Öğretmen adayları 'KPSS’ye ilaveten her türlü güvenlik soruşturmasına, mesleki yeterlilik ve sağlık araştırmasına evet ama mülakatlarda hakkaniyetli davranılacağına dair endişemiz var' diyorlar. Benzer bir durum Polis Eğitim Merkezlerine öğrenci alımında da yaşanmış. Yeterli KPSS ve mesleki dayanıklılık puanına sahip adaylar 45-50 saniyelik mülakatlarla elenmiş. Onlardan da sitem dolu mesajlar geliyor. Mülakat kaldırılacak sözünün sahibi olarak bu eleştirilere ne diyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

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"YENİ BİR YOL HARİTASIYLA İLERLETİRİZ"

Mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettiklerini belirten Erdoğan "Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz." açıklamasını yaptı.
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Recep Tayyip Erdoğan

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