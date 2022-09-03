SON DAKİKA | Datça açıklarında deprem! AFAD duyurdu, Muğla ve çevre illerde hissedildi

Son dakika: Muğla Datça açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de saat 07.13'te meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor....

