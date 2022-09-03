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  4. SON DAKİKA | Datça açıklarında deprem! AFAD duyurdu, Muğla ve çevre illerde hissedildi

SON DAKİKA | Datça açıklarında deprem! AFAD duyurdu, Muğla ve çevre illerde hissedildi

03.09.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü AFAD 5.3 olarak duyurdu.

SON DAKİKA | Datça açıklarında deprem! AFAD duyurdu, Muğla ve çevre illerde hissedildi

Son dakika: Muğla Datça açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de saat 07.13'te meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

dsdad

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