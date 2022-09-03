SON DAKİKA | Datça açıklarında deprem! AFAD duyurdu, Muğla ve çevre illerde hissedildi

Son dakika: Muğla Datça açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de saat 07.13'te meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum