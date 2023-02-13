HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Deprem felaketinde yerle bir olmuştu! O ilçe için karar verildi... 'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze çıkan binamız var...'

SON DAKİKA | Deprem felaketinde yerle bir olmuştu! O ilçe için karar verildi... 'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze çıkan binamız var...'

13.02.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciası sonrası bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem en çok Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerimizde hissedildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 bini aştı. Deprem sonrası Gaziantep'te görevlendirilen Vali Osman Bilgin, 'Nurdağı ilçemizi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını yeniden inşa olacak' dedi.

SON DAKİKA | Deprem felaketinde yerle bir olmuştu! O ilçe için karar verildi... 'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze çıkan binamız var...'

Son dakika haberi: Depremin büyük zarar verdiği Nurdağı ilçesi tamamen yeniden yapılacak! Şırnak'ta görev yaparken deprem sonrasında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Vali Bilgin, ilçe hakkındaki acı gerçeği açıkladı. Vali Bilgin; 'Bir apartmandan 150 cenaze çıkan binamız var, ilçenin tamamını yeniden yapacağız' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi depremden en çok zarar gören yerlerin başında geliyor. Nurdağı ilçesindeki binaların büyük çoğunluğu yıkıldı. Vali Bilgin, bazı binalardan 150 cenaze çıkarıldığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile karar alındığını ve ilçenin yıkılıp yeniden yapılacağı bildirildi.

AA-20230212-30280114-30280105-ASRIN_FELAKETINDEN_ETKILENEN_GAZIANTEPTE_ARAMA_KURTARMA_CALISMALARI_SURUYOR

Depremin 8. gününde Nurdağı'nda enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, ilçenin yüzde yüzünün yıkılacağı belirtildi. Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. İlçede en son, depremden 160 saat sonra Nilüfer Apartmanı'ndan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak kurtarıldı.

SON DAKİKA: GAZİANTEP'İN NURDAĞI İLÇESİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK!

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Bilgin, "Bütün ekiplerimiz el birliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı'nda son 8 apartmanda enkaz altından arama-kurtarma çalışması var. Türkiye'nin bu birliği, bütünlüğü olduğu sürece bizler bu afetleri Allah'ın izniyle en kısa sürede atlatacağız. Üzüntülüyüz, çok canlarımızı yitirdik" dedi.

AW828155_02

'İÇİNDEN 150 CENAZE ÇIKAN BİNAMIZ VAR...'

Vali Osman Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini de belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 cenaze çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi bakın nerede yakalandıHatay'da yıkılan binanın müteahhidi bakın nerede yakalandı
Kurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Deniz kumu kullanılmışKurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Deniz kumu kullanılmış
'Gerçekten yaşıyor muyum?''Gerçekten yaşıyor muyum?'
Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Nurdağı son dakika haberler son dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.