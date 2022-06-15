SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması: Rusya'dan cevap bekliyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki tahıl koridoruyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'dan cevap beklediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, " Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi soyledik." diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ

"NATO genel sekreterinin bu çabalarını biz takdire şayan buluyoruz.

MAYINLARIN TEMİZLENMESİ

Şu anki plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok, güvenli hatlar açılabilecek.

TAHIL KORİDORU

Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi soyledik."



