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  4. SON DAKİKA | Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON DAKİKA | Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

15.06.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgası katliamla sonuçlandı. İlk belirlemelere göre kavgada 7 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır kavga

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