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  4. Son dakika! Dünya İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini konuşurken NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika! Dünya İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini konuşurken NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

19.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini vetosuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Stoltenberg, NATO'da anlaşmazlıkların yeni olmadığını belirterek "Sorunlar çözülür" dedi ve Türkiye ile diyalog halinde olduklarını ekledi.

Son dakika! Dünya İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini konuşurken NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika haberi: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu kararını aldıklarını duyurmalarıyla başlayan süreç dünyanın ilk gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye iki ülkenin üyeliğine terör bağlantıları nedeniyle sıcak bakmadığını vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerin heyetlerinin Ankara'yı ziyaret edeceklerini bildirmesinin ardından "Kusura bakmayın, yorulmasınlar" diyerek olumlu düşüncede olmadığını paylaştı. NATO'dan ise sıcak bir mesaj geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "sorunların çözüleceği" kanısında.

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"TÜRKİYE İLE DİYALOG HALİNDEYİZ"

Stoltenberg son yaptığı açıklamada "NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür" ifadesini kullandı.

Genel Sekreter, Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecine ilişkin de Türkiye ile diyalog halinde olduklarını dile getirdi.

Stoltenberg ayrıca "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması konusunda hızlı bir karara varacağımızdan eminim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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