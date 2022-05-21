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Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Toplam vaka sayısını duyurdular

21.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği hastalığıyla ilgili açıklama yaptı. DSÖ, teyitli olarak 80 vakanın olduğunu ve 50 vakanın da inceleme altında olduğunu belirtti.

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Toplam vaka sayısını duyurdular

DSÖ dün bir açıklama yaparak, dünya çapında teyitli 80 maymun çiçeği vakası olduğunu, 50 vakanın da inceleme altında olduğunu duyurdu.

DSÖ açıklamasında maymun çiçeği salgının nedeni ve kapsamını araştırdıklarını belirterek şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu bildirildi. 50 vakanın ise incelendiğini ifade eden DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyardı.

DSÖ açıklamasında endişeleri gidererek “Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar” ifadelerini kullandı.

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İNSAN GRUPLARINI DAMGALAMAK, SALGININ SONA ERMESİNE ENGEL OLUR

Maymun çiçeğinin Kovid-19’dan farklı bir şekilde yayıldığını belirten DSÖ, maymun çiçeğinin yakın temasın yayılmada önemli rolü olduğunu belirtti. Kişilerin cinsel tercihlerinin, bazı ülkelerin resmi sağlık kurumlarının vaka açıklamasına yansımasına dikkat çeken DSÖ "Bir hastalık nedeniyle insan gruplarının damgalanması asla kabul edilemez. İnsanların tedavi aramasını engelleyebileceği ve tespit edilemeyen yayılmaya yol açabileceği için bir salgının sona ermesine engel olabilir" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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