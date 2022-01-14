Son dakika... e-Devlet'te yeni hizmet! "Artık daha kolay" diyerek duyuruldu: Derneklere üyelik başvurusu yapılacak

Son dakika haberine göre e-Devlet'te kullanıma sokulan yeni uygulama ile birlikte, sistem üzerinden derneklere üyelik başvurusu yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Derneklere üye olmak artık daha kolay! e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır. " denildi.

Derneklere üye olmak artık daha kolay!



e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır.



Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye!#SivilToplum pic.twitter.com/e9bfeyLjK7 — Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (@icisleriSTi) January 14, 2022

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sivil toplum yüksek katılımla yükselir. Yükselen Sivil toplum ise güçlü Türkiye demektir. İşte bu nedenle dernek üyeliğini dijital ortama taşıyarak kolaylaştırdık. Artık e devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olup olmadığınızı sorgulayabilir. Dernek üyeliği başvurunuzu yapabilir veya üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden dernek üyelik başvuru süreci ise şu şekilde:

-e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu alanına giriş yapın.

-Üye olmak istediğiniz derneğe ait bilgi ve belgeleri sisteme girin.

-Dernek üyelik başvuru formunuz e-imza veya mobil imzalı olarak DERBİS üzerinden ilgili derneğe iletilecektir.

-İlgili dernek başvurunuzu yine DERBİS üzerinden kabul veya reddedecektir.

-Başvuru durumunuzu e-devlet dernek üyelik başvurusu alanında yer alan başvuru listesi bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

