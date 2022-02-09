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Son dakika: Ece Erken'in yakın dostu açıkladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren katiller cinayet sonrası böyle bağırmış

09.02.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine ait balıkçıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Katil Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak'ın ifadeleri de ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin aradığı Seccad Yeşil ise henüz yakalanamadı. Kadir Yasak'ın çelişkili ifadesi sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü televizyon programcısından katillerle ilgili yeni bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ece Erken'in yakın dostu açıkladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren katiller cinayet sonrası böyle bağırmış

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendisine ait Yeşilköy'deki balıkçıda cinayete kurban gitti. Ece Erken'in yakın arkadaşı olan Bircan Bali'den katil Kadir Yasak ve Seccad Yeşil ile ilgili yeni bir iddia geldi. Kadir Yasak, ifadesinde 'Ağabey sen benim arkamdan küfür mü ettin diye sordum, devam edince vurdum' demişti.

SON DAKİKA: CİNAYET SONRASINDA KATİL KADİR YASAK NE SÖYLEDİ?

Kadir Yasak'ın cinayet gecesinde Yeşilköy'deki balıkçıya girmeden önce ağabeyi Ali Yasak'ı aradığı ve durumdan haberdar ettiği daha sonra Ali Yasak'ın da mekana geldiği ortaya çıktı.

Magazin programcısı Bircan Bali, Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre katil Kadir Yasak, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürdükten sonra bağırarak bir şeyler söyledi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı - Genel - İstanbul -

'GAZETECİLERİ ÇAĞIRIN' DİYE BAĞIRDI İDDİASI!

Bircan Bali'nin iddiasına göre katil Kadir Yasak, cinayeti işledikten sonra kendisinden geçti ve 'Gazetecileri buraya çağırın. Herkes görsün!' dedi. Kadir Yasak yakalandıktan sonraki ifadesinde de 'Medya baskısı nedeniyle kaçtım' demişti.

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (4) - Genel - Rize - Fındıklı

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Ece Erken
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