Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü! 'Bir daha rahatsız etmeyeceksin...'

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili katil Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı. Cinayetin işlendiği gece Kadir Yasak'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 'Sen bana küfür mü ettin?' dediği bunun üzerine çıkan tartışma sonrasında cinayetin işlendiği ifade edildi. Kadir Yasak; gerginliğin, 15 gün önce kritik isim Seccad Yeşil'in de bulunduğu masada başladığını söyledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tüm detaylar...

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü gece saatlerinde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir K., Ali Y., Burak O., Fatih K., Gökhan K., Kadir Y., Kerem Ö. ve Uğur Can B. cezaevine gönderildi. Şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan A., İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet Sedat S. ve Rasim Türker K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

CİNAYET ÖNCESİ '15 GÜN' DETAYI

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Kadir Yasak verdiği ifadede olaydan 15 gün önce bir mesele yüzünden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla karşılaştıklarını anlattı. "Ben olaydan 15 gün kadar önce Yeşilköy'de bir restorana Seccad Yeşil ile gittiğimde, Gökhan isimli bir şahıs oturuyordu yanına gidip oturduk. Suphi Malgaz da bir süre sonra mekana geldi. Ondan hemen sona Rober G. onun peşinden de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve 3-4 tane koruması geldi. Ben Suphi'ye 'Bunlar kim?' diye sorduğumda Suphi bana cevap vermedi.

"İNTERNET YA DA HABERLERDEN BENİ TANIMIYOR MUSUN?"

Şafak oradan 'Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, internet ya da haberlerden beni tanımıyor musun benim adım Şafak Mahmutyazıcıoğlu' diyerek konuşmasına devam etti. Bana 'Kadir Yasak kim?' diye sordu. Ben de ben olduğumu söyledim. Bana 'Bir daha Suphi Malgaz'ı rahatsız etmeyeceksin, eğer bir daha ararsan senin için kötü olur' dedi, küfür etti. Suphi de bana 'Sen benim 3-4 yıllık kiracımsın. Biz seninle abi kardeş gibiyiz. Şafak ve Rober'e söylememe rağmen benimle birlikte gelmek istediler.' dedi.

65 BİN TL İDDİASI: "KİMSE BİZDEN PARA TALEP EDEMEZ"

Suphi ile Gökhan'ın arasında bir alacak-verecek meselesi varmış. Ben konuşmada geçen meblağların ne ile ilgili olduğunu ve konuyu bilmiyordum. Sonrasında Rober ortaya bir şekilde Suphi'ye 65.000 TL Gökhan' a vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Şafak araya girerek 'kimse bizden para talep edemez' diyerek sesini yükseltti. Rober de Şafak'ın omuzuna dokunarak 'Şafak sakin ol ortada büyük bir mesele yok' dedi.

Bunun üzerine ben de 'Benlik de bir mesele yok, ben bu konunun alacak verecek konusu olduğunu bilmiyordum, eğer bilseydim buraya gelmezdim, Suphi Malgaz'ı da aramazdım' dedim. Sonrasında bu muhabbet üzerine Şafak, Suphi, Rober ve korumalar masadan kalkarak mekandan ayrıldılar.

OLAY GÜNÜNNDE YAŞANANLARI ANLATTI: "BALIKÇIDA GÖRÜNCE YANINA GİTTİM"

Olayda silahı kullandığı öğrenilen ve asıl fail olan şüpheli Kadir Yasak'ın verdiği ifadenin devamında; "Şafak Mahmutyazıcıoğlu, o konuşmadan sonra benim arkamdan küfürlü konuşmuş. Olay günü de Yeşilköy'de onu balıkçıda görünce yanına gittim. 'Şafak abi iki dakika görüşebilir miyiz dedim' o da bana 'Geç arka masaya otur' dedi. Arkadaşlarımın bahsettiği şeyleri söyleyip söylemediğini sordum. Bana 'Benim mekanımda bana hesap mı soruyorsun' dedi. O sırada abim mekana geldi masaya oturdu" dedi.

"KÜFÜR ETTİ DAYANAMADIM"

İfadesinin devamında; "Şafak bana 'hesap mı vereceğim' diyerek küfür etti. Abim gelince Şafak'a 'Sakin ol' dedim. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na da 'Benimle düzgün konuş' dedim. O da bana 'Nasıl konuşacağımı sana soracak değilim' diyerek, küfür etti. Sonra ben silah çektim Şafak silahı görüp üzerime gelmek istedi.

'ELİNİ BELİNE ATTI'

Abim araya girerek 'Sakin olun' dedi. Herkes ayağa kalktı masada bir itiş kalkış oldu. O esnada ikisi masanın biraz aşağısına doğru kaydılar. Ben abim ve onun olduğu yere doğru hedef gözetmeksizin bir ya da iki el ateş ettim. Sonrasında koruması sol tarafta ayrı bir masada oturuyordu. 'Ne oluyor lan' dedi, elini beline attı.

'YAPMA ADAM VURULDU'

Onun olduğu bölgeye yer hizasında bir el ateş ettim. Şafak o sırada yere düştü abim bana 'Yapma adam vuruldu' dedi ve Şafak'ı geri doğru çekmeye çalıştı. O sırada abim çıktı ben de arkasından çıktım. Şafak yerdeyken elini silahıma atarak küfür etti almaya çalıştı. Bunun üzerine elini çekmesi ve susması için yere doğru bir el daha ateş ettim. Sonrasında da mekanı terk ettim" dedi



