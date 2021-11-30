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Son Dakika: Ege Denizi'nde bir deprem daha! İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana geldi

30.11.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine AFAD, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika: Ege Denizi'nde bir deprem daha! İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana geldi

Merkez üssünün İzmir'in Çeşme ilçesi açıkları olduğu belirtilen deprem, yerin 7 km altında meydana geldi.

Sabah 07.00'da da Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Söz konusu deprem başta İzmir ve Manisa olmak üzere çevre illerde hissedilmişti.

Bölgede çok sayıda artçı deprem yaşandı.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada"Geçmiş olsun İzmir. Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Son Dakika: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildiEge Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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