SON DAKİKA | Erdoğan'dan dikkat çeken sözler 'Meral Hanım'ı masadan kalktıktan sonra döndüren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güç'

Son dakika haberi: 14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kaldı. Siyasilerin seçim çalışmaları devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'deki mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil'i bay bay Kemal'in amigosu haline getiren, FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kılıçdaroğlu'dur.

Bay bay Kemal seni görünce biz ne anlıyoruz biliyor musun? Çöp, çukur, çamur... Biz bunları yaşamadık mı? Sultangazi bunları yaşamadı mı?

Bunun bir Selo'su var. Bay bay Kemal'in Selo'su. Bunlar teröristler. Bunlarla beraber yürüyor Bak Kemal.

Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı; Rusya, Türkiye'deki seçimleri yönlendiriyormuş. Utan utan.

