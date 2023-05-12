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  4. SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Rusya'dan yanıt! "Seçimlere müdahale iddialarını reddediyoruz, Kılıçdaroğlu'na iletenler yalancıdır"

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Rusya'dan yanıt! "Seçimlere müdahale iddialarını reddediyoruz, Kılıçdaroğlu'na iletenler yalancıdır"

12.05.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Dün CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamadaki iddia çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz, bu iddiaları Kılıçdaroğlu'na iletenler yalancıdır" denildi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Rusya'dan yanıt! "Seçimlere müdahale iddialarını reddediyoruz, Kılıçdaroğlu'na iletenler yalancıdır"

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimlerine doğru, siyaset gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya ile ilgili iddiaları gündem yaratmıştı. Kremlin'den "Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz ve buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu iddiaları Kılıçdaroğlu'na iletenler yalancıdır. Rusya Türk seçimlerine karışmakla ilgili suçlamaları 'şiddetle' reddediyor" açıklaması geldi. İşte Rusya'dan gelen o açıklama ve Kılıçdaroğlu'nun iddiaları...

"BU YALAN BİLGİDİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Türkiye’deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını reddederek, "Bu tür suçlamaları şiddetle reddediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na böyle bir bilgi verildiyse bu yalan bilgidir ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekir" dedi.

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala iş birlikten ve dostluktan yanayız." demişti.

kk

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